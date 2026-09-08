🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Mundo

25 anos após 11 de Setembro, EUA temem terroristas domésticos mais do que estrangeiros

Legado do atentado da Al-Qaeda contra Torres Gêmeas é forte, mas agora americanos se preocupam mais com ameaças internas e extremistas na vizinhança

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 13h04 | Atualizado em 8 set 2026, 13h14
Cena do documentário '11/09 - A Vida Sob Ataque'
Cena do documentário '11/09 - A Vida Sob Ataque' (BBC/Globoplay/Reprodução)
Continua após publicidade
25 anos após 11 de Setembro, EUA temem terroristas domésticos mais do que estrangeiros Priorizar nos meus resultados Google

Dias antes do aniversário de 25 anos do atentado de 11 de Setembro, quando terroristas da Al-Qaeda derrubaram as Torres Gêmeas, em Nova York, uma pesquisa Reuters/Ipsos revelou, nesta terça-feira, 8, que hoje os americanos têm mais medo de conterrâneos extremistas do que de grupos estrangeiros.

Questionados sobre a maior ameaça à segurança do cidadão comum, 33% dos entrevistados responderam “terrorismo doméstico”, treze pontos percentuais à frente dos preocupados com terrorismo estrangeiro (20%). Outros 42% indicaram que o perigo mais grave vem de atos aleatórios de violência, como massacres em escolas.

Quando perguntados, especificamente, sobre o tamanho da ameaça de atentados motivados por ideologia, a diferença sobe: 61% disseram que extremistas domésticos são mais perigosos, contra 34% que escolheram aqueles vindos do exterior.

Siga

+ EUA: assassinatos em massa com raízes no extremismo dispararam em 10 anos

Continua após a publicidade

O cenário era bem diferente uma década atrás. Levantamentos Reuters/Ipsos de meados de 2013 mostravam que apenas 21% dos americanos qualificavam o terrorismo doméstico como a principal ameaça — sete pontos a menos do que terroristas estrangeiros (28%). Enquanto isso, 51% se preocupavam mais com atos aleatórios de violência.

O extremista na vizinhança

Vinte e cinco anos atrás, os Estados Unidos e o mundo observavam, atônitos, membros da Al-Qaeda lançarem aviões contra o World Trade Center e contra o Pentágono, em 11 de setembro de 2001. O atentado matou mais de 3 mil pessoas e desencadeou décadas de guerra, incluindo a invasão do Afeganistão, onde era sediada a organização terrorista.

A Al-Qaeda também inspirou o atentado a bomba na Maratona de Boston em 2013, quando quatro pessoas morreram e mais de 260 ficaram feridas.

Continua após a publicidade

No entanto, os Estados Unidos também viveram muitos ataques inspirados internamente, incluindo o ataque a tiros que, em 2016, matou 49 pessoas em uma boate gay na Flórida e outras incursões contra americanos negros, latinos ou judeus. O próprio presidente Donald Trump enfrentou ao menos três tentativas de assassinato, incluindo um ataque a tiros em 2024 que o atingiu de raspão na orelha.

Mesmo assim, o legado do 11 de Setembro continua forte. A pesquisa Reuters/Ipsos desta terça revelou que 60% dos americanos afirmam pensar periodicamente no atentado; proporção semelhante diz que apoiaria uma resposta militar caso ocorresse outro episódio do tipo. No entanto, a maioria acha que as guerras no Oriente Médio após os ataques não valeram a pena (48% em relação ao Afeganistão e 51% em relação ao Iraque). Ambos os conflitos têm em torno de 20% de aprovação.

Continua após a publicidade

(O conflito em curso iniciado pelo governo Trump contra o Irã, aliás, conta com o apoio de apenas 25% dos americanos; 54% acham que não valeu a pena. )

Segurança interna

O levantamento também revelou que cerca de 60% dos americanos — a taxa aumenta para 80% entre os eleitores republicanos — acreditam que a resposta do governo dos Estados Unidos ao 11 de Setembro foi, pelo menos em parte, eficiente na prevenção de novos atentados em solo americano.

A maioria da população — incluindo 71% dos democratas e 75% dos republicanos — aprova o reforço na segurança dos aeroportos implementado após os ataques, afirmando que valeu a pena mesmo com quaisquer transtornos em viagens aéreas. Mas os americanos preferem que isso tudo seja gerido pelo governo: uma proposta do governo Trump para privatizar a segurança de aeroportos conta com apenas 23% de apoio; 48% são contra.

Continua após a publicidade

O aumento da vigilância interna após 2001, contudo, é menos popular. Ao menos 65% dos americanos se opõem à permissão concedida a agências de inteligência dos Estados Unidos para monitorar comunicações eletrônicas de cidadãos comuns sem mandado judicial. Promulgada em 2008, uma lei que permitia essa prática expirou há dois meses, embora a Casa Branca de Trump tenha solicitado que o Congresso estenda a medida.

A pesquisa Reuters/Ipsos, realizada online, ouviu 1. 167 americanos em todo o país entre 28 e 31 de agosto, com margens de erro entre 3 e 6 pontos percentuais.

Publicidade
TAGS:
11 de Setembro
Afeganistão
Al Qaeda
Ataque
atentados terroristas
Donald Trump
Estados Unidos
Iraque
Oriente Médio
Terrorismo
tiroteio
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).