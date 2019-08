Temperaturas podem chegar a 0ºC no Sul, Sudeste e Centro-Oeste

Uma massa de ar frio de origem polar avançará sobre o território brasileiro nos primeiros dias de agosto, fazendo com que as temperaturas caiam nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o pico do resfriamento será no primeiro fim de semana do mês e os termômetros podem chegar próximos ao zero no Sul e em algumas áreas do Mato Grosso do Sul e de São Paulo.

Os estados de Santa Catarina e Paraná são os que terão temperaturas mais baixas no próximo domingo, 4, com mínima de -4ºC. No mesmo dia, os termômetros no Rio Grande do Sul podem marcar -3ºC, em São Paulo e no Mato Grosso do Sul 1ºC e em Minas Gerais 4ºC. A massa de frio também refletirá nas temperaturas de outros locais, como o Rio de Janeiro, que tem mínima de 8°C para o domingo.

Ainda segundo o Inmet, há risco de geada em toda a região Sul — exceto o litoral — e em áreas isoladas de São Paulo, Mato Grosso do Sul e no sudeste de Minas Gerais. Além destes estados, a massa polar atingirá também o sul do Amazonas, Acre, Rondônia e partes do Mato Grosso.

Esta é o segunda vez no inverno de 2019 em que uma massa de origem polar avança sobre o território brasileiro e ocasiona quedas nas temperaturas. Na primeira semana de julho, dois moradores de rua foram encontrados mortos em São Paulo por causa do frio. Um deles estava próximo à estação Dom Bosco da CPTM, na região de Itaquera, protegido apenas por um cobertor.

Ainda assim, o inverno brasileiro deste ano contou com poucos eventos frios por causa da influência do El Ninõ (o aquecimento acima do normal da porção central e leste do Oceano Pacífico Equatorial que dificulta a entrada do ar frio de origem polar). O que predominou foi a sensação de outono, com tardes relativamente quentes e noites amenas, eventualmente frias no Sul, no Sudeste e em parte do Centro-Oeste.