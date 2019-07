Brasília deve ter semana mais fria do século

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta deve ser a semana mais gelada do século no Distrito Federal. Até o próximo domingo 14, as mínimas devem variar entre 7ºC e 9ºC, e a máxima não deve passar de 24ºC. No domingo 7, os termômetros registraram 5,7ºC, a temperatura mais baixa da área central de Brasília desde 2000.

Outras regiões do Brasil também bateram recordes de frio recentemente. A cidade do Rio de Janeiro registrou a temperatura mais baixa do ano na manhã desta terça feira, 9, com os termômetros chegando a 11,3ºC na Vila Militar, bairro localizado na Zona Oeste da capital fluminense. A temperatura mais baixa do ano na cidade até então havia sido registrada no bairro de Jacarepaguá, também na Zona Oeste, com os termômetros marcando 11,8ºC no domingo 7.

No estado do Rio, o registro mais baixo aconteceu no parque nacional do município de Itatiaia: na segunda-feira 8, foi medido -8,1ºC, mas em local desabitado, na altitude de 2450 metros, de acordo com informações do Clima Tempo.

No primeiro fim de semana de julho, uma grande e intensa massa de ar frio de origem polar chegou ao Brasil, causando frio extremo no Sul, no Sudeste e em áreas do Centro-Oeste do país. Contudo, ainda de acordo com o Clima Tempo, a parte mais intensa dessa forte onda de frio já está sobre o mar e se afasta cada vez mais do país nos próximos dias, facilitando o aquecimento do ar e elevando as temperaturas ao longo da semana.

A expectativa é que as madrugadas ainda sejam frias, podendo atingir temperaturas negativas em cidades mais altas do Sul e do Sudeste, mas durante o dia a tendência é esquentar.

A menor temperatura do país foi registrada no domingo 7, no estado de Santa Catarina, com o município de Urupema chegando a -9,2ºC, de acordo com o Inmet.

No Estado de São Paulo, o frio do fim de semana bateu recorde de 8 anos em diversas cidades do interior. Em Itapeva, por exemplo, a mínima foi de 1,3°C, e em Pradópolis, 1,1ºC. Já a capital paulista registrou a menor temperatura do ano na cidade com 6,5ºC no último dia 7.