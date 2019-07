Fim de semana terá mínima de 5ºC em São Paulo e Minas Gerais

Os dias mais intensos de frio em julho devem ocorrer no próximo fim de semana em São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, com mínima de 5ºC nas primeiras horas do dia. As temperaturas mais baixas serão registradas na região Sul, nas áreas de serra, podendo chegar a -5ºC. As informações foram divulgadas pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad).

Além das áreas de serra no Sul, a região pode registrar mínima entre 0 e 5ºC no início de manhã. Haverá também uma baixa de temperatura em grande parte do Centro-Oeste e da região Norte, de acordo com o órgão. A frente fria começará nesta quinta-feira, 4, no Sul, e avançará para outras partes do país até o próximo domingo, 7.

As temperaturas serão mais baixas por causa de uma massa de ar frio de origem polar que avançou no território brasileiro na primeira semana de julho. Esse fenômeno gera condições também para fortes rajadas de vento e chuvas intensas por causa do choque térmico entre o ar quente, que predomina no país, e a entrada do frio.

Entretanto, espera-se um aumento gradual da temperatura a partir da próxima segunda-feira, 8, em todas as regiões do país. A previsão desse resfriamento não muda a influência do El Niño no inverno brasileiro, uma vez que são poucos os eventos frios neste ano. O fenômeno dificulta a entrada do ar frio de origem polar sobre o interior do Brasil.

Cuidados

Para a frente fria dos próximos dias, o Cenad recomenda que a população se mantenha agasalhada, beba muita água e evite locais fechados e de grande circulação de pessoas. “Essas medidas são de grande importância na prevenção de gripe, resfriados, pneumonia e demais doenças respiratórias, mantendo ainda mais cuidado com crianças e idosos — mais suscetíveis às doenças agravadas pelo frio”, informa.