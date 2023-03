No berço de Bolsonaro, Lula assina nova Lei Rouanet

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu o Rio de Janeiro para assinar a nova Lei Rouanet. O evento chamado de “Ato pelo direito à Cultura, Novo Decreto do Fomento” acontecerá nesta quinta-feira, 23, no Theatro Municipal, no Centro da capital fluminense. No começo da tarde, o presidente fará uma visita às obras do Museu Nacional, no Parque da Boa Vista, na Zona Norte da Capital.

Nomes da Cultura estão estão sendo convidados para o ato no Municipal, uma espécie de desagravo à classe artística: na gestão Bolsonaro, o ministério da área fora extinto e substituído por uma secretaria. As verbas da Lei Rouanet, muito criticadas pelo governo anterior, vêm da iniciativa privada, estimulada por benefícios fiscais.