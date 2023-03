Nikolas Ferreira é alvo de novo processo no STF por fala transfóbica

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) é alvo de um novo processo no Supremo Tribunal Federal após falas transfóbicas ditas na tribuna da Câmara dos Deputados na quarta, 8, Dia Internacional das Mulheres. Na ocasião, o parlamentar, usando uma peruca loira, disse que “as mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres”.

Além dos parlamentares do PSOL, que enviaram uma queixa-crime contra Nikolas no mesmo dia, a Aliança Nacional LGBTI+também ingressou com uma ação na Corte pedindo uma investigação contra o deputado. “A fala configura discurso de ódio porque faz uma associação entre mulheres trans e uma ameaça que precisa ser combatida, uma alusão a um suposto perigo que não existe”, justificou a associação.

Em uma parte do pronunciamento de quarta, que virou motivo de piadas e risadas de colegas bolsonaristas no plenário, Nikolas disse que estava ali para defender os interesses de pessoas como ele. “Estou defendendo a sua liberdade, a liberdade, por exemplo, de um pai recusar de um homem de 2 metros de altura, um marmanjo, entrar no banheiro de sua filha sem você ser considerado um transfóbico. Liberdade das mulheres que estão perdendo seus espaços nos esportes, estão perdendo seus espaços até mesmo em concursos de beleza, senhores.”

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse, no Twitter, que o plenário da Câmara não é palco de discursos preconceituosos.

O Plenário da Câmara dos Deputados não é palco para exibicionismo e muito menos discursos preconceituosos. Não admitirei o desrespeito contra ninguém. O deputado Nikolas Ferreira merece minha reprimenda pública por sua atitude no dia de hoje. — Arthur Lira (@ArthurLira_) March 8, 2023