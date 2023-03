PGR pede a Moraes quebra de sigilo de deputado do PL suspeito de corrupção

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes a quebra dos sigilos fiscal e bancário do deputado federal Vinicius Gurgel (PL-AP), no âmbito de um inquérito que apura supostos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo parlamentar.

A petição da vice-procuradora-geral da República, Lindôra Maria Araújo, foi encaminhada a Moraes nesta quarta-feira, 8, e mira dados fiscais e bancários de Gurgel entre os anos de 2015 e 2019. O deputado do PL é investigado por suposta participação em um esquema de corrupção no Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) no Amapá. O inquérito mira suposto direcionamento de licitação para contratação de serviços de manutenção na BR-156, que corta o estado.

A investigação também apura indicações feitas pelo deputado de dois dirigentes do DNIT no Amapá, Fábio Vilarinho e Odnaldo de Jesus Oliveira, que foram presos na Operação Pedágio, em junho de 2019. Os dois são suspeitos de cobrança de propina de 3% a 5% em contratos para pavimentação de estradas com uma empresa, cujo dono fechou uma delação premiada que cita o deputado. O inquérito no Supremo foi aberto para aprofundar as investigações sobre o parlamentar.

Gurgel recorreu ao STF para trancar o inquérito, mas teve o pedido negado e recorreu. Ele alega que a delação que o cita não deveria ter sido homologada pela Justiça da primeira instância, mas sim pelo Supremo, e, por isso, seu conteúdo deve ser invalidado.

Além da quebra dos sigilos fiscal e bancário do deputado do PL, a PGR pediu a Alexandre de Moraes que determine à Receita Federal o envio de informações sobre contas bancárias, operações imobiliárias, operações em dinheiro vivo e por meio de criptoativos e participações societárias do parlamentar, entre outros dados.