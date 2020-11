Morte de voluntário da CoronaVac foi causada por sedativos e opioides

O voluntário que participava dos testes da vacina CoronaVac morreu de intoxicação por uso de opioides, sedativos e álcool. Os compostos químicos foram encontrados no sangue do paciente, segundo laudos dos Institutos de Criminalística e Médico Legal concluídos nesta quinta-feira, dia 12, e encaminhados à Polícia Civil de São Paulo.

Essas informações reforçam a tese de que a morte não teve nenhuma relação com o imunizante, que é desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac com o Instituto Butantan. O caso foi registrado no Boletim de Ocorrência como suicídio “consumado” e é investigado pelo 93º Distrito Policial, na Zona Sul de São Paulo. Conforme o BO, o homem foi encontrado morto em seu apartamento com uma injeção e ampolas de remédio próximas ao corpo.

A morte do voluntário foi notificada pelo Instituto Butantan à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como um “evento adverso grave” na última sexta-feira, dia 6. Alegando precaução e falta de informações, a Anvisa decidiu paralisar os testes clínicos da vacina na última segunda-feira, dia 9. Após o Butatan enviar mais detalhes sobre o ocorrido, a agência liberou na quarta-feira, dia 11, a retomada do estudo que se encontra em sua última fase de desenvolvimento.