Moro perde recurso e terá que pagar multa à Justiça Eleitoral

O desembargador Coimbra de Moura, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, negou um recurso interposto pelo senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e determinou o pagamento de 23.436 reais referente à prestação de contas da campanha de 2022. Em dezembro do ano passado, após contestação do Ministério Público, que apontou irregularidades na prestação de informações financeiras e pediu a rejeição das contas, o TRE julgou procedente a contabilidade eleitoral, com ressalvas, e determinou o pagamento da multa.

No despacho, proferido na última terça, 21, o magistrado afirmou que Moro apenas tentou mostrar seu inconformismo com a aplicação da pena, sem demonstrar elementos para reverter a decisão. “Na verdade, o que se observa do recurso é o mero inconformismo da parte recorrente com a decisão, insuficiente a ensejar o conhecimento do presente recurso especial eleitoral”.

Sérgio Moro foi eleito senador com 1,9 milhão de votos.