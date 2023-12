Mega da Virada sorteará o maior prêmio da história; veja o valor

Pela terceira vez seguida, ninguém acertou os números sorteados na Mega-Sena. Com isso, o tradicional prêmio da virada do ano acumulou em 550 milhões de reais – o maior valor da história do concurso.

Quem acertasse as seis dezenas do último sábado, 16, levaria para casa uma bolada de 10 milhões de reais. Como ninguém apostou nos números 04 – 07 – 16 – 35 – 46 – 54, o valor do premio principal foi somado ao da Mega da Virada. O concurso com final zero (2.670) também contribuiu com o valor recorde do sorteio.

O último concurso teve algum ganhador?

A quina teve 64 apostas ganhadoras e cada uma vai receber 36.773,28 reais.

A quadra registrou 3.317 apostas vencedoras e cada ganhador receberá um prêmio de 1.013,60 reais.

Como apostar na Mega da Virada?

As apostas para a Mega-Sena da Virada já estão abertas e podem ser feitas até as 19h de 31 de dezembro, na internet ou nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país.

O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa 5 reais. No ano passado, o concurso sorteou 541,9 milhões de reais e foi dividido em cinco apostas.

(Com Agência Brasil)

