Caixa abre apostas para a Mega da Virada com o maior prêmio da história

A Caixa Econômica Federal abriu nesta segunda-feira, 13, as apostas para a Mega da Virada de 2023. O prêmio estimado deste ano é de 550 milhões de reais, o maior da história da Mega Sena. O concurso 2670 ser sorteado em 31 de dezembro.

O valor divulgado pela Caixa, no entanto, deve subir. No ano passado, a Mega da Virada era estimada em 450 milhões de reais na abertura do concurso. Porém, o prêmio saltou para 542 milhões de reais e foi dividido em cinco apostas.

O valor de um jogo simples para a Mega da Virada, de seis números, é de 5 reais. O apostador, no entanto, pode escolher até 20 números. Os jogos podem ser feitos nas casas lotéricas ou pela internet, no site Loterias Online da Caixa. Na aposta online, o valor mínimo é de 30 reais.

Além do jogo simples, os apostadores também podem fazer bolão — modalidade de jogo em grupo. Na Mega Sena, os bolões têm preço mínimo de 15 reais, com cota mínima de 60 reais. A Caixa permite fazer no máximo 10 apostas por bolão, e elas devem ter a mesma quantidade de números.