Malafaia faz discurso inflamado contra Moraes na Marcha para Jesus

A Marcha Para Jesus aconteceu neste sábado, 19, no Rio de Janeiro, e contou com um discurso inflamado do pastor Silas Malafaia contra o Ministro Alexandre de Moraes. “Nós estamos vivendo no Brasil uma ditadura da toga do ditador Alexandre de Moraes. Eu não tenho medo desse cara”, entoou ele para a multidão evangélica.

O tema do evento este ano é a liberdade de expressão. Na longa fala de Malafaia, ávido apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele acusa Moraes de cercear a liberdade dos brasileiros e acusa a imprensa, parte dos senadores e o STF de covardia e omissão com o que supostamente “está acontecendo no Brasil”.

Influente entre os evangélicos, eleitorado no qual Bolsonaro ainda é forte, ele usou o evento para incentivar os presentes a “exercerem a cidadania” e defendeu as pessoas encarceradas acusadas de envolvimento com os atos golpista de 8 de janeiro em Brasília. “Tem irmãos nossos que estão há meses presos sem ter uma prova de que estavam na baderna”, alega ele.

Antes de encerrar o discurso raivoso fazendo a plateia repetir que “O Brasil é do senhor Jesus Cristo”, Malafaia ainda disparou contra Moraes mais uma vez, dizendo ao Ministro que “sua casa vai cair”, e enumerando em seguida as maneiras pelas quais a queda supostamente acontecerá: “pela mão de deus”, “porque o senado vai tomar vergonha na cara” ou pela pressão “do povo”.