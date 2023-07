A ira de Silas Malafaia contra o STF, em meio a pedido de impeachment

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O pastor Silas Malafaia segue disparando contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta semana chegou a pedir que o ministro Luís Roberto Barroso se aposente. “Ministro Barroso perdeu a condição moral de continuar no STF e de ser o próximo presidente da Suprema Corte”, escreveu em uma rede social. Em meio a isso, um grupo de senadores e deputados da oposição protocolou, nesta quarta-feira, 19, pedido de impeachment de Barroso, após discurso em que ele fala: “Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas”. Agora, seu alvo é o ministro Alexandre de Moraes, hostilizado no aeroporto de Roma, após uma palestra em uma universidade na Itália.

É PARA TODO BRASILEIRO DIVULGAR pic.twitter.com/ujhKFDt4BA — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) July 19, 2023

