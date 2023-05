Justiça eleitoral do Rio arquiva investigação contra Flávio Bolsonaro

Giro VEJA

A avaliação de Bolsonaro sobre as investigações da PF

O time do ex-presidente Jair Bolsonaro sentou-se hoje para avaliar o impacto das investigações contra ele na Polícia Federal, na esteira do novo depoimento prestado ontem pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid. O impacto do depoimento do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e as negociações no governo Lula sobre exploração de petróleo no Amazonas são temas do Giro VEJA.