José Dirceu deixa UTI e já tem prazo para receber alta de hospital no DF

O ex-ministro José Dirceu deixou neste domingo, 26, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, e deverá receber alta médica na segunda-feira. Ele deu entrada no local na quinta, 23, após sentir dores de cabeça. Após ser diagnosticado com quadro de hematoma subdural, o político foi submetido a um procedimento cirúrgico para a retirada de sangue entre o cérebro e o crânio.

Após a alta, ele deverá permanecer em repouso por pelo menos quinze dias.

Veja abaixo a nota oficial enviada pelo ex-ministro.

“Nos últimos dias do feriado de Carnaval fui acometido por insistente dor de cabeça, o que me fez procurar ajuda médica na manhã de quinta-feira, dia 23/02. Após exames, a competente equipe médica dos Doutores Ludhmila Hajjar, Fabrício Silva, Bernandro Barbosa, Allisson Barcelos Borges e Guilherme Villa, do Hospital DF Star, constatou a necessidade de um procedimento neurocirúrgico para drenagem de um pequeno hematoma subdural, o qual foi realizado no mesmo dia com sucesso.

Com alegria informo que já saí da UTI e até amanhã dia 27/02, de acordo com a equipe médica, deverei ter alta. Após, ficarei em casa em Brasília por um período de recuperação de cerca de 15 dias, sem atividades externas.

Agradeço a todos e todas a presença amiga e solidária sempre. José Dirceu“.