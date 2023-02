A agenda de John Kerry no Brasil

Assessor especial do governo dos Estados Unidos para questões climáticas, John Kerry chega neste domingo, 26, para discutir tema como o combate ao desmatamento e a preservação do meio ambiente. Também deverá tratar de questões ligadas à indústria e ao comério.

John Kerry terá encontros com o vice-presidente Geraldo Alckmin, com as ministras Marina Silva (Meio Ambiente) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas), além de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.