Zé Dirceu passa bem após cirurgia e tem previsão de alta da UTI, diz filho

O ex-ministro José Dirceu passa bem após cirurgia para drenagem de um hematoma no crânio, afirmou nesta sexta-feira, 24, o filho do petista, o deputado Zeca Dirceu (PT-PR). Segundo o parlamentar, já há previsão de alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital DF Star, em Brasília, onde está internado.

“Notícias do meu pai: Hoje ele já mandou um áudio, recuperação evoluindo bem, amanhã já deve sair da UTI, médicos avaliam que a cirurgia foi muito bem sucedida. Logo mais publico o áudio aqui”, publicou o líder do PT na Câmara.

Segundo o hospital, Zé Dirceu foi admitido na quinta-feira, 23, com quadro de “hematoma subdural”, condição que se dá quando há acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. O ex-ministro foi submetido a um procedimento neurocirúrgico para drenagem, afirmou o DF Star. De acordo com o deputado Zeca Dirceu, os médicos já tinham o diagnóstico do pai dele há “algumas semanas” e que a cirurgia havia sido “um sucesso”.

Ex-ministro da Casa Civil no primeiro governo Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu foi um dos principais articuladores do PT e ainda mantém grande influência dentro do partido. Foi preso em 2013, após ser condenado no escândalo do Mensalão, e em 2015 após condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Lava Jato. Deixou a prisão em 2019, na esteira de entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal) que proibiu a prisão depois de condenação em segunda instância — na época, a Corte decidiu pela ilegalidade da execução de penas antes que todos os recursos em um processo fossem analisados pela Justiça.