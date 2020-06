Johns Hopkins retira nome do Brasil do ranking de coronavírus

A reputada Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, excluiu o Brasil do ranking de países no quadro de acompanhamento da evolução de casos de coronavírus em todo o planeta. O Brasil, que até ontem figurava em segundo lugar no número de casos da doença no quadro da Johns Hopkins, desapareceu hoje da lista.

O sumiço do nome do país no ranking do quadro da universidade americana se dá após o governo brasileiro decidir restringir a divulgação de dados sobre a doença no país. Algumas informações sobre o Brasil ainda aparecem quando o internauta clica sobre uma bola vermelha sobre cada estado brasileiro, mas são informações que tendem a ficar desatualizadas nos próximos dias. A Johns Hopkins utilizava os dados do Ministério da Saúde para atualizar seu quadro.

Os números de mortos e contaminados são levantados pelas secretarias de Saúde nos Estados, e são repassados ao Ministério da Saúde, que já vinha impondo restrições, adiando o horário da divulgação para 22h. Antes, os dados saíam por volta de 19h.

A Johns Hopkins é sinônimo de excelência em ensino, saúde e pesquisas em todo o planeta. VEJA tentou ouvir a Universidade sobre o motivo de o Brasil desparecer do ranking do número de casos e de mortos por coronavírus, mas a administração informou por e-mail que responderá aos questionamentos em 24 horas.