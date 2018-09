Iphan publicará nesta 4ª normas para prevenir incêndios em bens tombados

Nesta quarta-feira, três dias depois do incêndio que destruiu o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) publicará no Diário Oficial a Normativa de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico em Edificações Protegidas.

A portaria estabelece normas para a instalação de equipamentos de segurança em bens tombados e é resultado de discussões que envolveram o Ministério Público Federal e bombeiros de todos os estados.

O documento tenta equacionar uma antiga polêmica: a definição dos limites entre a necessidade de proteção e a impossibilidade de desfiguração de bens tombados.

O Iphan nega que a publicação nesta semana esteja relacionada ao incêndio ocorrido no Rio. Frisa que a normativa é resultado de debates iniciados em julho do ano passado.