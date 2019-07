Incêndio atinge hotel na região de Campos do Jordão (SP)

Após cerca de três horas, bombeiros controlaram, na madrugada desta quarta-feira 25, um grande incêndio que atingiu o hotel Chalés Sancler, em Santo Antônio do Pinhal, na região de Campos do Jordão (SP). Os hóspedes do local foram retirados em segurança e, de acordo com a corporação, não há feridos.

E prosseguem os trabalhos de extinção do incêndio em Edificação em Campos do Jordão. Os homens do Corpo de Bombeiros estão trabalhando intensamente na total eliminação das chamas. #CadaSegundoConta🚒💨 #Desde1880 pic.twitter.com/Z2WyjKkDGG — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) July 24, 2019

O edifício se encontra na altura do quilômetro 38 da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Não há informações sobre a origem das chamas.

Doze viaturas, com 27 bombeiros, foram enviadas ao local para controlar o incêndio, com o apoio de caminhões Pipa da Sabesp.

Cidade turística localizada na região da Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão é um destino popular no inverno. No último 10 de junho, dez pessoas morreram em um acidente de ônibus na região, que transportava turistas vindos do litoral do Estado.