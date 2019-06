Acidente com ônibus mata ao menos 17 na serra de Campos do Jordão (SP)

Um ônibus desgovernado atingiu carros na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiros (SP-123), na altura do quilômetro 31, entre Pindamonhangaba e Campos do Jordão, na noite deste domingo 9. Segundo a Globo News, ao menos 17 pessoas morreram no acidente e cerca de outras 30 foram socorridas e encaminhadas para hospitais da região.

O coletivo pertencia à empresa Brasil Santana, do litoral sul do Estado, e levava um grupo de turista de volta para Cubatão, após viagem para Campos do Jordão.

Testemunhas relataram que o ônibus ficou desgovernado e atingiu três carros na estada, em trecho próximo ao acesso para a cidade de Santo Antônio do Pinhal.

O Corpo de Bombeiros informou que 17 viaturas foram direcionadas ao local para socorrer as vítimas. A ocorrência foi registrada às 21h38 do domingo.