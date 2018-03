Homem de 80 anos é morto ao sair de banco em área nobre de SP

Um homem de cerca de 80 anos, cujo nome não foi divulgado, foi morto com um tiro durante um assalto na Alameda Ministro Rocha Azevedo, nos Jardins, região nobre na zona oeste de São Paulo, na tarde desta segunda-feira, 19. Ele tinha acabado de deixar uma agência bancária. A Polícia Militar prendeu dois suspeitos.

De acordo com a corporação, às 16h16, as viaturas foram acionadas para a região depois do ataque à vítima, que morreu no local. Os suspeitos, em um Peugeot, fugiram e foram perseguidos por viaturas da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) e pelo helicóptero Águia, da PM.

O veículo foi interceptado no cruzamento da avenida Celso Garcia e rua Bresser, na região do Brás, quando parou em meio ao trânsito intenso nas vias. Um dos suspeitos fugiu correndo pela rua, foi perseguido por policiais e capturado após ser derrubado por um pedestre na rua Doutor Carlos Botelho.

Uma arma, cujas características não foram reveladas, e uma quantia de dinheiro foram apreendidas com os homens. Eles foram conduzidos para registro da ocorrência no 78º Distrito Policial (Jardins), que deverá investigar o caso.