Tiroteio leva pânico ao Centro do Rio e causa uma morte

Um tiroteio na Avenida Presidente Vargas, na região central do Rio de Janeiro, levou pânico a quem passava pelo local na manhã desta segunda-feira, por volta das 8h30, e causou uma morte. De acordo com informações da Operação Centro Presente, quatro pessoas que ocupavam duas motocicletas passavam pela avenida no sentido Zona Norte, próximo ao prédio do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran), quando agentes desconfiaram da movimentação e deram ordem de parada.

As duplas tinham acabado de roubar 42 celulares de uma loja de eletrônicos, onde efetuaram disparos e atingiram um segurança no local. O trajeto pela Presidente Vargas fazia parte da fuga. Ao serem abordado pelos agentes, os homens atiraram e fugiram.

Mais adiante, nas imediações da Central do Brasil, os criminosos depararam com uma viatura da Operação Centro Presente e atiraram novamente. Os disparos atingiram duas pessoas que estavam em um ponto de ônibus movimentado: uma mulher e um homem, que foram socorridos e levados ao Hospital Municipal Souza Aguiar. O homem não resistiu aos ferimentos. Na correria para escapar dos agentes, deixaram cair uma mochila com a carga roubada e um carregador de uma pistola 9mm. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

(Com Estadão Conteúdo)