Governo do RS suspende aulas em três cidades após alerta de chuva

O governo do Rio Grande do Sul decidiu suspender as aulas na rede estadual de ensino na capital, Porto Alegre, e nas cidades de Pelotas e Rio Grande em decorrência da previsão de mais chuvas na região. A suspensão está programada para a segunda (27) e a terça-feira (28).

A medida foi anunciada pelo vice-governador Gabriel Souza em uma rede social. “Em virtude da previsão meteorológica de mais chuva, em consonância com as redes municipais de educação, estamos suspendendo aulas na rede estadual nos municípios de Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande na segunda e terça-feira dessa semana”, escreveu neste domingo.

A Defesa Civil Municipal de Porto Alegre emitiu um alerta indicando a possibilidade de chuvas intensas e ventos entre 60 e 100 quilômetros por hora na capital do Rio Grande do Sul a partir da madrugada de segunda-feira, 27, e com previsão de durar ao longo de todo o dia.

A mudança no tempo pode prolongar os alagamentos já existentes na capital, causar transbordamento de arroios e deslizamentos de encostas, além do risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e de descargas elétricas.

O Rio Grande do Sul já contabiliza 169 mortes em decorrência das chuvas que atingem o estado desde o início do mês.

Segundo a Defesa Civil, são 56 desaparecidos. Até o momento, 2,3 milhões de pessoas e 469 municípios gaúchos foram afetados pela tragédia climática. Ao todo, 581 mil pessoas desalojadas estão desalojadas e 55 mil se encontram em abrigos. Há 67 trechos com bloqueios totais e parciais em 42 rodovias, entre estradas, pontes e balsas.

Previsão de cheia no Guaíba

O nível do lago Guaíba permanece estável deste domingo, 26, mas continua acima dos 4 metros. Às 8h, o nível registrado foi de 4,12 metros, segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

A previsão indica cheia duradoura, com manutenção dos níveis elevados nos próximos dias, segundo o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O nível de água deve oscilar em torno da marca dos quatro metros e devem ocorrer elevações em consequência dos ventos e chuvas previstos para a próxima semana.

Na última quinta-feira, chuvas intensas causaram o aumento do nível da água, que subiu por bueiros. Para tentar conter os novos alagamentos, a prefeitura decidiu fechar comportas com sacos de areia para evitar que a água do lago invadisse a cidade.