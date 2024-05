Sobe para 169 o número de mortos pelas enchentes no Rio Grande do Sul

Subiu para 169 o número de pessoas mortas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, de acordo com o último boletim da Defesa Civil gaúcha, publicado na manhã deste domingo, 26.

O governo estadual confirmou três óbitos em relação ao comunicado na noite de sábado. Segundo a Defesa Civil, são 56 desaparecidos.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, 2,3 milhões de pessoas e 469 municípios gaúchos foram pela tragédia climática. Ao todo, 581 mil pessoas desalojadas estão desalojadas e 55 mil em se encontram em abrigos.

Nas estradas, há 67 trechos com bloqueios totais e parciais em 42 rodovias, entre estradas, pontes e balsas. Em todo o estado, há cerca de 112 mil pessoas sem energia elétrica. O sistema de abastecimento de água foi normalizado.

Chuvas

Neste domingo, não há previsão de chuva para o estado, porém o nível do lago Guaíba continua acima dos 4 metros. Por volta das 9h, estava em 4,11 metros. A cota de inundação é de 3 m. Deve voltar a chover na segunda-feira.

A previsão indica cheia duradoura, com manutenção dos níveis elevados nos próximos dias, segundo o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).