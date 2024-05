Nível do Guaíba segue elevado e marca 4,12 m neste domingo

O nível do lago Guaíba permanece estável na manhã deste domingo, 26, mas continua acima dos 4 metros. Às 8h, o nível registrado foi de 4,12 metros, segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). No sábado, o Guaíba havia começado a recuar, marcando 4,07 metros às 19h. Pela manhã, estava em 4,19 metros. A cota de inundação do Guaíba é de 3 metros.

A previsão indica cheia duradoura, com manutenção dos níveis elevados nos próximos dias, segundo o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O nível de água deve oscilar em torno da marca dos 4 m e devem ocorrer elevações em consequência dos ventos e chuvas previstos para a próxima semana. O Rio Grande do Sul totaliza 166 mortes em razão dos temporais e cheias, de acordo com o boletim divulgado na noite de sábado. Outras quatro pessoas morreram de leptospirose, após contato com água contaminada – há 800 casos suspeitos da doença no estado.

As chuvas intensas da última quinta-feira causaram o aumento do nível da água, que subiu por bueiros. Para tentar conter os novos alagamentos, a prefeitura decidiu fechar comportas com sacos de areia para evitar que a água do lago invadisse a cidade.

As chuvas também afetam o sul do estado. O nível da Lagoa dos Patos em Pelotas continua a subir. Às 6h deste domingo, o registro era de 2,30 metros, um aumento de 47 centímetros nas últimas 24 horas, acima da cota de inundação de 1,40 metros, segundo dados da prefeitura.

Previsão do tempo A previsão indica trégua nas chuvas neste domingo. Apesar do tempo firme, o dia será frio. Nas regiões da Fronteira Oeste, Serra e Norte, pode haver formação de geada. Em Porto Alegre, a temperatura mínima será de 9°C e a máxima de 16°C. Na Serra, a previsão é de temperaturas negativas, com São José dos Ausentes podendo registrar -2°C. A chuva deve retornar ao estado na segunda-feira e persistir na terça, o que preocupa autoridades. Pancadas fortes são esperadas no Litoral, Região Metropolitana, Serra e Região dos Vales. O Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS alerta que a previsão de até 40 milímetros de chuva pode afetar partes da bacia do Guaíba na segunda-feira.