Funarte: ministro exonera 19 funcionários do Centro de Artes Cênicas

O ministro da Cidadania, Osmar Terra, exonerou 19 integrantes – coordenadores, gerentes e subgerentes – do Centro de Artes Cênicas (Ceacen) da Funarte. O decisão surpreendeu o diretor do Centro, Roberto Alvim. “Soube pelo Diário Oficial de hoje. Não fui consultado”, disse a VEJA. Ele declarou que não havia indicado nenhum dos exonerados.

Alvim anunciou que “tomará providências” para resolver o problema – a medida, segundo ele, acabou com toda a estrutura do Ceacen. Ele não revelou se levará o problema para o presidente Jair Bolsonaro, responsável por sua escolha para o cargo.

A reportagem apurou que Alvim e Terra vinham se desentendendo. Nomeado no fim de julho, Alvim colecionou algumas polêmicas. Em setembro, classificou a atriz Fernanda Montenegro de “sórdida” e de “mentirosa”. Presidente da Funarte, Miguel Proença disse ter ficado “completamente chocado” com as ofensas.

Como VEJA publicou na sexta, 27, Alvim chegou a indicar a mulher, a atriz Juliana Galdino, para dirigir um projeto orçado em 3,5 milhões de reais (afirmou que ela trabalharia de graça, mas que, mesmo assim havia desistido da nomeação). Sua gestão tem sido marcada por muitas críticas à esquerda e ao que classifica de “marxismo cultural”.

Apesar da irritação com as medidas tomadas pelo ministro, Alvim descartou pedir demissão do cargo.”Não vou sair do governo, a menos que o presidente (Bolsonaro) queira”, afirmou.