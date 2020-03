Família de Bolsonaro fará exames para saber se contraiu coronavírus

Toda a família do presidente Jair Bolsonaro, incluindo a primeira-dama, Michelle, e os filhos, fará exames para saber se contraiu o coronavírus. Bolsonaro fez o teste depois da confirmação de que o secretário de Comunicação da Presidência da República (Secom), Fábio Wajngarten, deu positivo para a doença. O senador Flávio, o deputado federal Eduardo e o vereador pelo Rio de Janeiro Carlos vão se submeter à análise médica, além de todos os assessores que tiveram contato com esses políticos.

Eduardo Bolsonaro confirmou que fará o teste nesta quinta-feira, 12. “SECOM (Fábio Wajngarten) deu positivo para coronavírus e a contraprova também. Neste momento, me encaminho para fazer o teste, porém sem sintomas da doença”, escreveu o deputado federal por São Paulo no Twitter. Já Flávio Bolsonaro deverá fazer o teste quando chegar ao Rio de Janeiro.

Fábio Wajngarten participou da comitiva que acompanhou Bolsonaro na viagem de quatro dias aos Estados Unidos. O chefe da Secom viajou no avião junto com o presidente, o filho Eduardo e a primeira-dama, Michelle. Quatro ministros também participaram da viagem. Há quatro dias, Wajngarten se encontrou com o presidente Donald Trump, na Flórida. Em suas redes sociais, o chefe da Secom compartilhou uma foto na reunião. Wajngarten passa bem e está trabalhando em sua casa, em São Paulo.

Na terça-feira, 10, Bolsonaro afirmou, nos Estados Unidos, que a epidemia global de coronavírus não era tão preocupante e seria “muito mais uma fantasia” propagada pela mídia do mundo todo do que um risco. “Obviamente temos no momento uma crise, uma pequena crise. No meu entender, muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo”, afirmou o presidente.