Contraprova confirma que secretário de Bolsonaro tem coronavírus

O secretário de Comunicação do governo Bolsonaro, Fábio Wajngarten, testou positivo para o coronavírus. A Presidência da República afirmou em nota que a contraprova confirmou a infecção, ocorrida durante viagem aos Estados Unidos com a comitiva presidencial. Na ocasião, Wajngarten teve contato com o presidente americano, Donald Trump.

O gabinete do presidente Bolsonaro afirmou que comunicou a confirmação do caso às autoridades do governo americano e que “está adotando todas as medidas preventivas necessárias para preservar a saúde do presidente da República e de toda a comitiva presidencial”, sem especificar se os integrantes da comitiva irão ser submetidos a quarentena.

Wajngarten passa bem, mas está trabalhando em sua casa, em São Paulo. Além de Bolsonaro, na viagem de quatro dias aos Estados Unidos, o secretário teve contato com a primeira-dama Michelle Bolsonaro, o filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e outros integrantes do governo (veja a lista completa abaixo).

No último sábado, 7, o secretário participou de jantar com Trump e o vice-presidente americano, Mike Pence, na Flórida. Ele posou para fotos ao lado dos políticos americanos e postou em uma rede social (veja abaixo).

Viagem cancelada

Bolsonaro adiou a viagem que faria nesta quinta-feira, 12, para Mossoró (RN), onde, às 15h, participaria de ato pelo programa Aqui é Brasil, que envolve investimentos em infraestrutura e na área social. Com Bolsonaro, iriam os ministros Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), Sergio Moro (Justiça) e Teresa Cristina (Agricultura).

“Infelizmente, tivemos que adiar esse nosso encontro em função de razões de segurança sanitária. A decretação ontem pela OMS (Organização Mundial da Saúde) de pandemia mundial de coronavírus nos obriga a ter uma maior segurança com a figura do presidente da República e das pessoas que estão no seu entorno”, disse Marinho.

Ratinho Júnior

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), que estava na comitiva que viajou para Miami, disse a VEJA que ainda não recebeu nenhuma orientação do Palácio do Planalto. Ele afirmou que soube há pouco tempo da notícia e que vem tomando cuidados próprios em relação à doença, como usar álcool em gel e se manter afastado das pessoas. Ratinho declarou que irá se consultar com especialistas da área da saúde para saber quais procedimentos deve seguir e se terá de fazer um teste para o coronavírus. Ele garantiu que está bem de saúde e não apresenta nenhum sintoma da doença.

Veja a lista completa de quem esteve na comitiva: