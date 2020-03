Brasil comunica EUA sobre coronavírus em secretário de Bolsonaro

O governo brasileiro comunicou oficialmente nesta quinta-feira 12 os Estados Unidos que o secretário de Comunicação do governo Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten, está infectado pelo novo coronavírus. O protocolo de anunciar a Casa Branca leva em conta o fato de Bolsonaro ter se reunido com o presidente Donald Trump no último fim de semana na Flórida. Wajngarten integrava a comitiva presidencial aos Estados Unidos.

“O governo brasileiro (…) comunicou às autoridades do governo norte-americano a ocorrência do evento [contaminação de Wajngarten] para que elas também adotem as medidas cautelares necessárias”, disse o Palácio do Planalto em nota.

A poucas horas de embarcar hoje para o Rio Grande do Norte, onde participaria de anúncios de estímulo é economia local, o presidente Jair Bolsonaro cancelou a viagem a Mossoró e decidiu permanecer em Brasília. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que já estava no estado potiguar para a agenda de governo, afirmou que “infelizmente, tivemos que adiar esse nosso encontro em função de razões de segurança sanitária”. “A decretação da Organização Mundial da Saúde de uma pandemia mundial, nos obriga a ter uma maior segurança com a figura do presidente da República e com as pessoas que estão no seu entorno”, disse o ministro.

Ao longo de toda a quarta-feira 11, o presidente minimizou o impacto do novo coronavírus. “Eu acho… eu não sou médico, não sou infectologista, do que eu vi até o momento, outras gripes mataram mais do que essa,” afirmou Bolsonaro, na chegada ao Palácio da Alvorada.

Fabio Wajgngarten é o primeiro caso confirmado de Covid-19 no governo Bolsonaro. Ele acompanhou o presidente em uma viagem aos Estados Unidos no último sábado e começou a apresentar sintomas gripais assim que retornou ao Brasil. Nos Estados Unidos, Bolsonaro se reuniu com o presidente Donald Trump e participou de um jantar com o governante americano.

Por precaução, todos os integrantes da comitiva que acompanhou o presidente na recente viagem aos Estados Unidos também deverão ser monitorados. Constavam da comitiva dentro do próprio avião presidencial, por exemplo, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, o chanceler Ernesto Araújo, os ministros da Defesa, Minas e Energia, Gabinete de Segurança Institucional, o chefe do Estado Maior das Forças Armadas, o deputado Eduardo Bolsonaro, o filho Zero Três.