Ex-diplomata que agrediu atriz se entrega no Rio

O empresário e ex-diplomata Sergio Schiller Thompson-Flores, acusado de agredir a mulher, a atriz Cristiane Machado, no final de agosto, se entregou à 28ª DP, no bairro de Campinho, Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde desse domingo (25).

De acordo com as informações confirmadas pela assessoria da Secretaria de Segurança Púbica estadual, Thompson-Flores foi encaminhado para uma unidade prisional ainda ontem. Contra ele, havia já um mandado de prisão pendente por descumprimento de medida protetiva.

As acusações foram gravadas por uma câmera de vigilância instalada por Cristiane Machado no quarto do casal como uma forma de prevenção a uma possível agressão. Na noite de 31 de agosto, o ex-diplomata a empurrou diversas vezes na direção da cama, espancou-a usando um sapato e tentou esganá-la com um cabo de carregador de telefone. Nas imagens, Cristiane procura se defender cruzando os braços sobre o rosto, mas é dominada com facilidade pelo marido.

Em entrevista à última edição de VEJA, a atriz, que já atuou em novelas da Rede Globo, disse estar apavorada e que teme ser alcançada pelo marido. Não sai à rua sozinha e trata de não dormir todas as noites na casa em que mora desde que se casou. A atriz procura explicar por que ficou ao lado do marido mesmo depois de ter sido agredida. “É muito complicado para uma mulher fazer denúncias como essa”, diz.

Questionada sobre a agressão de 31 de agosto, ela disse que Sergio Schiller Thompson-Flores chegou nervoso em casa, por causa do trabalho. “Ligou para os filhos, para a mãe, disse que não queria mais saber deles. Fiquei sentada por quase três horas acompanhando a cena. Depois, perguntei a razão de tudo aquilo. Ele respondeu que não tinha de me dar satisfações e começou a me bater, a me empurrar. Tentou me enforcar, ameaçou enrolar o cinto no meu pescoço”, relata.