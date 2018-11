Turista morta em trilha de Arraial do Cabo é enterrada em SC

Começou neste domingo, 25, o desfecho de uma tragédia. O corpo da turista Fabiane Fernandes, de 30 anos, chegou a Florianópolis, onde será enterrado. O avião pousou com o corpo no Aeroporto Internacional Hercílio Luz às 14h20. De lá, foi levado ao Cemitério Municipal do Rio Vermelho, onde será sepultado. Fabiane desapareceu no dia 18 de novembro após entrar em uma trilha na cidade de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. O corpo dela foi encontrado na última quarta, 21,, na trilha da praia chamada Prainha, com a ajuda de um cão farejador.

Exames mostraram que a vítima teve todos os ossos da face quebrados e morreu por traumatismo craniano. A Polícia Civil do Rio, que comanda a investigação, não descarta a hipótese de latrocínio. De acordo com laudos do Instituo Médico Legal, a vítima foi morta a pedradas e veio a falecer no mesmo dia em que desapareceu.

Devido ao estado avançado de decomposição, os exames não podem afirmar se Fabiane sofreu algum tipo de violência sexual, mas estudos estão em andamento para análises mais profundas. A vítima teve resíduos coletados de suas unhas para que seja investigado se há vestígios do responsável pelo crime.

Um homem visto na região da trilha onde o corpo encontrado chegou a ser interrogado, mas foi liberado logo em seguida.