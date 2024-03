Espírito Santo anuncia medidas para atender afetados pelas chuvas

O governo do Espírito Santo anunciou, neste domingo, 24, a liberação de R$ 50 milhões para medidas de apoio às pessoas atingidas pelas fortes chuvas dos últimos dias na região sul capixaba, com investimento. Em entrevista coletiva no fim da tarde, o governador Renato Casagrande oficializou a adoção de um conjunto de medidas econômicas voltadas para aqueles que tiveram prejuízos.

O estado vai liberar o Cartão Reconstrução, um benefício no valor de R$ 3 mil para aquisição de móveis, eletrodomésticos, roupas, alimentos, material de construção ou qualquer item que a família entenda como prioritário. Já os empreendedores terão linhas de financiamento especiais, além da prorrogação das operações de crédito em curso pelo prazo de seis meses.

“O governo do estado vai investir R$ 50 milhões para subsidiar as operações junto ao Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) e ao Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), por meio do Fundo de Fortalecimento da Economia Capixaba – Fortec. Além disso, serão abertas novas linhas para o microcrédito, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes)”, informa nota divulgada pelo governo.

Na manhã de hoje, Casagrande esteve novamente em Mimoso do Sul, onde acompanhou o início do trabalho de limpeza de ruas e o atendimento às pessoas afetadas pelas chuvas. O governador já havia visitado o município no sábado, logo após fortes chuvas que atingiram a região entre a noite de sexta-feira (22) e a madrugada de ontem.

Neste domingo, o governador visitou ainda os municípios de Apiacá e Bom Jesus do Norte, que também registraram prejuízos causados pelas fortes chuvas.

Continua após a publicidade

Temporal deixou vítimas

Até o início da tarde de domingo, 24, os estragos provocados pelo temporal, contabilizados pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Espírito Santo, eram grandes. Estima-se que ao menos 17 vítimas fatais – 15 delas em Mimoso do Sul e duas em Apiacás -, 5.481 pessoas desalojadas e 255 desabrigadas por causa das chuvas. Imagens registradas pela TVE Espírito Santo mostram rua alagadas, moradores aguardando resgate no telhado das casas e botes oficiais do estado em operações de salvamento.

Depois de atingir o estado do Rio de Janeiro na última sexta-feira, 22, a frente fria está parada entre o norte fluminense e o sul do Espírito Santo. Exatamente por isso, segundo a Climatempo, que a chuva aumentou no estado capixaba no sábado e ainda há riscos de tempestades neste domingo, 24. Os volumes de chuva podem superar os 50 mm, o que leva a mais inundações, riscos de transbordamentos de rios e deslizamento de terra.

Com Agência Brasil