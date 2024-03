Chuvas torrenciais matam ao menos 16 pessoas no Espírito Santo

Depois de atingir o estado do Rio de Janeiro na última sexta-feira, 22, a frente fria está parada entre o norte fluminense e o sul do Espírito Santo. Exatamente por isso, segundo a Climatempo, que a chuva aumentou no estado capixaba no sábado e ainda há riscos de tempestades neste domingo, 24. Os volumes de chuva podem superar os 50 mm, o que leva a mais inundações, riscos de transbordamentos de rios e deslizamento de terra. Até o início da tarde, os estragos provocados pela frente fria, contabilizados pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Espírito Santo, são grandes.

Estima-se que 16 vítimas fatais, 5.481 pessoas desalojadas e 255 desabrigadas por causa das chuvas. Imagens registradas pela TVE Espírito Santo mostram rua alagadas, gados isolados pelas cheias, moradores aguardando resgate no telhado das casas e botes oficiais do estado em operações de salvamento. Na cidade de Mimoso do Sul um caminhão do corpo de bombeiros foi arrastado pela força das águas no sábado, durante uma operação de resgate. O veículo estava estacionado em local aparentemente seguro. Mas de uma hora para outra, as águas subiram e a correnteza o arrastou.

De acordo com o relatório da Proteção e Defesa Civil, Bom Jesus do Norte tem risco “muito alto” de deslizamento. No sábado, foram emitidos 17 riscos de alerta “alto” tanto para deslizamentos como para inundações para as cidades de Mimoso do Sul, Muniz Freire, Guaçuí Vargem Alta, Alegre, Jerônimo Monteiro, Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim e Linhares. A boa notícia é que, apesar do risco de mais chuvas para este domingo, as águas começaram a baixar, tornando acessíveis regiões que antes não era possível chegar.