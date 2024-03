ES tem volume de chuva acima do esperado e decreta situação de emergência

As fortes chuvas que atingem o Sudeste do país neste fim de semana chegaram ao Espírito Santo na madrugada deste sábado, 23, com registros de temporais bem acima do inicialmente previsto. A situação fez o governador do estado, Renanto Casagrande (PSB), anunciar que vai publicar ainda hoje um decreto de situação de emergência.

Em coletiva de imprensa, Casagrande afirmou que a situação começou a se agravar no fim da noite de sexta-feira e que o volume de chuva surpreendeu. A previsão indicava uma chuva de 100 a 120 milímetros, mas o acumulado chegou a 300 milímetros em algumas regiões.

Os temporais provocaram o alagamento de cidades principalmente no Sul do estado, com carros, caminhões e ambulâncias sendo arrastados pelas ruas. Mais de 1.200 pessoas estão desalojadas.

“Infelizmente, temos notícias de pessoas desaparecidas. Ainda não é oficial o que aconteceu de forma definitiva com essas pessoas, mas temos informações dos prefeitos que pessoas podem ter perdido a vida ou estão desaparecidas”, disse o governador do Espírito Santo.

Ele ponderou que ainda não há um balanço sobre a situação e que a prioridade, neste momento, é resgatar as vítimas atingidas pelas chuvas. Casagrande informou ainda que telefonou para o ministro da Integração, Waldez Góes, para informá-lo da situação na região.

Governador do Rio oferece apoio

Neste sábado, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, entrou em contato com o governador do Espírito Santo para se colocar à disposição para um trabalho integrado entre as duas gestões.

O Rio também foi fortemente atingido com as chuvas deste final de semana e já registrou sete mortes. Ainda há pessoas desaparecidas e soterradas.

Ao todo, os bombeiros do estado já registraram mais de 100 ocorrências, entre desabamentos de terra, inundações e desabamentos. Em uma publicação no X (ex-Twitter), Cláudio Castro afirmou que há um “trabalho incansável” e que pelo menos 90 pessoas foram resgatadas com vida.