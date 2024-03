Sobe para 7 o número de mortes causadas pelas chuvas no Rio

Subiu para sete o número de mortes em decorrência dos temporais que assolam o estado do Rio de Janeiro. A atualização foi feita na manhã deste sábado, 23, pelo Comitê de Chuvas do RJ. O governo local alerta para o risco de chuvas fortes ao longo de todo o final de semana.

Ao todo, os bombeiros já registraram mais de 100 ocorrências, entre desabamentos de terra, inundações e desabamentos. Em uma publicação no X (ex-Twitter), o governador Cláudio Castro afirmou que há um “trabalho incansável” e que pelo menos 90 pessoas foram resgatadas com vida.

Ao todo, foram quatro óbitos em Petrópolis, onde um prédio desabou. A prefeitura do município decretou estado de emergência na noite desta sexta-feira. Durante a madrugada deste sábado, o trabalho dos bombeiros teve de ser interrompido por causa do risco de novos desabamentos. Parte da energia elétrica também teve de ser cortada.

Há também registro da morte de um homem em Arraial do Cabo. Em Duque de Caxias, um motorista de caminhão morreu afogado. Em Teresópolis, uma pessoa morreu após ser soterrada – há, ainda, pelo menos um homem desaparecido na região.

O governador do Rio informou que houve reforços com bombeiros especializados em salvamento em desastres e com cães farejadores nas regiões afetadas.

Continua após a publicidade

Região serrana

Houve ocorrências de deslizamentos que atingiram imóveis e vias nos bairros Araras, Independência, São Sebastião, Itamarati, Quitandinha, Estrada da Saudade, Castelanea, Retiro, Centro, Valparaíso, Duarte da Silveira, Itaipava, Roseiral. Com o grande volume de água, o acesso a Petrópolis foi interditado na BR-040 e várias ruas ficaram alagadas. Rios Quintandinha e Piabanha transbordaram.

O município informou que se encontra em estágio de crise, o mais grave em sua escala de estágios operacionais. A prefeitura disponibilizou 67 pontos de apoio para onde pessoas que se sentem inseguras em suas casas ou que moram em áreas de risco possam ficar em segurança até a chuva baixar. Sirenes foram acionadas pela Defesa Civil em áreas de maior ocorrência de chuvas, onde rios transbordaram, como na Rua do Imperador e na Rua Coronel Veiga. Nos locais, foram acionados sistemas de cancela. As áreas só serão liberadas quando for possível o trânsito.

A previsão para as próximas horas na cidade é de céu nublado a encoberto com chuva de moderada a muito forte. O estágio operacional é de alerta. A Defesa Civil recomenda que a população das áreas de risco se mantenha em alerta, e principalmente, que não permaneça em áreas interditadas. ”Evite áreas alagadas e fique atento aos sinais de deslizamentos. Em caso de emergência, ligue 199”, orientou.

(Com Agência Brasil)