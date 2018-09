Pelo menos 27 pessoas ficaram levemente feridas neste domingo depois que um desfile infantil comandado pelo apresentador de TV Leão Lobo foi interrompido por causa do desabamento do mezanino da casa de shows, no centro de Santo André, no ABC Paulista. As causas do acidente ainda são desconhecidas e, segundo o Corpo de Bombeiros, nenhuma vítima corre risco de vida.

O acidente ocorreu na casa de eventos Dom Paollo, na rua Gertrudes de Lima, no centro da cidade, durante um show de talentos infantil. Onze pessoas foram socorridas pelos militares e outras dezesseis pelo SAMU. Autoridades confirmam que algumas das vítimas são crianças.

Os Bombeiros informam que, entre as onze vítimas socorridas pelos militares, estão pessoas com escoriações e ferimentos leves. Elas foram encaminhadas ao Centro Hospitalar de Santo Andre, o Pronto-Socorro Central e o Hospital Municipal de São Bernardo do Campo.