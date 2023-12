Cotado para vice na chapa de Tabata, Datena se filia ao PSB nesta terça

O apresentador José Luiz Datena vai se filiar nesta terça-feira, 19, ao PSB. Sua entrada no partido será formalizada em cerimônia em Brasília e terá a presença de importantes nomes da sigla como o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, além de governadores e do mandatário do partido, Carlos Siqueira. Filiado ao PDT até outubro, Datena deixou a legenda e, desde então, tem sido cotado como vice da deputada federal Tabata Amaral (PSB) para concorrer à prefeitura de São Paulo no ano que vem.

Com largo histórico de “quase candidaturas”, especialmente na capital paulista, Datena chegou a ser pré-candidato ao Senado no ano passado, pelo PSC, mas deixou a disputa no fim de junho, no limite do prazo legal para que deixasse a Band, emissora em que trabalha. Nos pleitos anteriores, ele chegou a se colocar como um dos postulantes à prefeito da capital paulista, em 2016, pelo PP; ao Senado, dois anos depois, pelo DEM; e foi cotado para integrar a chapa de Bruno Covas também à prefeitura paulistana, pelo MDB, em 2020. Ele havia se filiado ao PDT em março deste ano e colocado seu nome à disposição para o pleito municipal no ano que vem.

No entanto, após deixar o PDT, Datena tem sido cotado para a vice de Tabata e se aproximado da parlamentar. No início do mês, o ministro de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte do governo Lula, Márcio França, publicou foto com a deputada e o apresentador. Como noticiou VEJA, Datena tem demonstrado, há pelo menos dois meses, interesse em concorrer a vice-prefeito na chapa de Tabata, com quem já havia almoçado em outubro deste ano.