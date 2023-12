Márcio França comemora aproximação de Tabata Amaral e Datena em São Paulo

Márcio França, ministro de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte do governo Lula, publicou na noite de segunda-feira uma foto com a deputada e provável candidata à prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, e o eterno pré-candidato e apresentador, José Luiz Datena.

Como revelou o Radar, Datena tem demonstrado, há pelo menos dois meses, interesse em concorrer a vice-prefeito na chapa de Tabata. Em outubro, eles almoçaram juntos e, no mês seguinte, o apresentador pediu a desfiliação do PDT, ao que parece, a caminho do PSB.

O entusiasmo de França com Tabata coloca o ministro e Lula em rotas diferentes nas eleições municipais da capital paulista, já que o petista disse que irá apoiar Guilherme Boulos — o deputado do PSOL, inclusive, teve um vídeo vazado, em abril, no qual conversava com Datena sobre aliança petista no município, que não estava consolidada à época.

Em 2022, o pessebista foi essencial para negociar a vice-presidência de Geraldo Alckmin, que também já demonstrou apoio à Tabata em evento com a deputada.

A “prova” da aproximação de Tabata com Datena foi celebrada também pelo deputado estadual, Caio França, um dos principais entusiastas da campanha da deputada nas eleições municipais de 2024. O filho do ministro até nomeou a dupla com a alcunha de “Tabatena” e usou o apelido para responder à foto publicada pelo seu pai nas redes soicais.

Continua após a publicidade