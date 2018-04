Coordenador de Diversidade Sexual do Rio relata atentado a tiros

O coordenador especial de Diversidade Sexual da prefeitura do Rio de Janeiro, Nélio Georgini, foi vítima de um atentado frustrado neste domingo (1), de acordo com nota divulgada hoje pela coordenadoria. O comunicado informa que o carro onde Georgini estava foi perseguido por motoqueiros armados no trajeto entre os bairros de Benfica e Rocha, ambos na zona norte da cidade.

Segundo a assessoria, Nélio Georgini deixou o Bar Adonis, em Benfica, onde estava com familiares e o marido, por volta das 14h30. Quando estava no Rocha, bairro onde moram seus pais, uma motocicleta emparelhou com o carro e disparou seis tiros. Nenhum tiro, no entanto, atingiu o veículo ou seus ocupantes, de acordo com a nota.

“Acredito que fomos seguidos do restaurante até o Bairro do Rocha, onde fui deixar meus pais em casa”, relatou. “Eles estavam usando capacetes e apontaram as armas para o meu carro. Fugimos pela Rua Ana Nery quando os motoqueiros emparelharam o carro e dispararam seis tiros”, contou o coordenador.

(com Agência Brasil e Estadão Conteúdo)