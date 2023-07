Com a saída da ministra do Turismo, começa a minirreforma de Lula

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, deixou o cargo nesta quinta-feira, 13, e, desta vez oficialmente, foi anunciado o nome do deputado federal Celso Sabino (União) para o seu lugar. A novela em torno da troca começou em abril, quando o agora presidente do Republicanos no estado, Wagner Carneiro, marido de Daniela e prefeito de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, liderou rebelião no União Brasil. O partido, que integra a base de Lula, pediu a cabeça de Daniela.

Daniela Carneiro recebeu convite do presidente Lula para ser vice-líder do governo na Câmara. Ela voltará ao posto de deputada federal. A Waguinho, havia sido prometida a possibilidade de indicar a direção dos hospitais federais no estado do Rio. Está confirmado que conseguiu a liberação de verbas para a construção de um hospital municipal oncológico em seu município.

A oficialização da troca não aplaca os ânimos do Centrão, que ainda pleiteia ao menos quatro pastas.

Desde o início de sua gestão, Daniela vem sendo alvo de críticas, por causa de fotos que registram sua relação com milicianos na Baixada Fluminense.

