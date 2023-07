Celso Sabino aceita convite de Lula para ser ministro do Turismo

O Palácio do Planalto informou há pouco que o presidente Lula se reuniu na tarde desta quinta com o deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) e o convidou para assumir o comando do Ministério do Turismo, o que foi aceito pelo parlamentar. De acordo com a Presidência, a nomeação sairá no Diário Oficial da União nos próximos dias.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também participou da conversa, que até o momento não consta na agenda oficial do presidente. Mais cedo, Lula havia confirmado a saída da ministra Daniela Carneiro, em entrevista à Record TV. A troca está acertada há um mês.

Com a oficialização da exoneração, Daniela, que é deputada federal licenciada do próprio União Brasil, partido do qual tenta se desfiliar, será a segunda ministra a deixar o governo Lula. O primeiro foi o chefe do GSI, o general Marco Gonçalves Dias, em abril.

Na mesma entrevista desta quinta, o presidente sinalizou que haverá outras trocas após conversas com partidos, em agosto, no retorno do recesso parlamentar, mas descartou entregar os ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, comandado por Wellington Dias, e da Saúde, chefiado por Nísia Trindade.

Continua após a publicidade

Siga