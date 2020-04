Cinco assuntos para começar seu dia

Jair Bolsonaro volta a atacar governadores e prefeitos, a sanção do auxílio a informais e outros benefícios anunciados pelo governo, o avanço da pandemia de coronavírus no mundo, a disputa global por suprimentos de saúde e a esperança dos pequenos investidores na Bolsa de Valores em meio à crise. Esses são os cinco principais assuntos para você começar o seu dia bem-informado.

O ASSOPRA-E-MORDE DE BOLSONARO

Depois de pronunciamento em que adotou um tom ameno e pediu união entre autoridades para o combate ao coronavírus, Jair Bolsonaro voltou a atacar governadores e prefeitos nas redes sociais. O presidente publicou um vídeo falso que mostrava um suposto desabastecimento de alimentos em uma unidade da Ceasa, em Minas Gerais, para criticar o isolamento social, método recomendado para tentar frear a curva de contágio da Covid-19. O vídeo foi apagado após a unidade de abastecimento informar a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que a informação era falsa. Mas o estrago estava feito. O governador de São Paulo, João Doria, comentou o caso em coletiva de imprensa e pediu “coerência” a Bolsonaro. Após mais um tumulto causado pelo presidente em meio à crise sanitária, resta saber qual será a postura adotada nos próximos dias.

‘CORONAVOUCHER’ E OUTROS AUXÍLIOS

Continua após a publicidade

Bolsonaro sancionou o auxílio de 600 reais a trabalhadores informais, apelidado pelos parlamentares de ‘coronavoucher’, com alguns vetos. Segundo o governo, a medida deverá beneficiar 54 milhões de pessoas e o custo aproximado será de 98 bilhões de reais. Os trechos vetados foram: ampliação do BPC, reavaliação dos critérios e restrição à conta bancária. Bolsonaro anunciou ainda outras três medidas provisórias: de subsídio a salários de trabalhadores que tiverem jornada de trabalho reduzida, financiamento de folha salarial a pequenas e médias empresas e liberação de recursos para os estados. O pacote emergencial deve liberar 200 bilhões de reais. Além disso, a Receita Federal atendeu a pedidos de alguns setores da sociedade e ampliou o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda de 2020 por 60 dias, até 30 de junho.

A PANDEMIA AVANÇA

País mais atingido pela Covid-19 até o momento, os Estados Unidos estimam, no cenário mais otimista, que vão morrer entre 100 mil e 250 mil americanos pela doença. No momento, mais de 216 mil pessoas estão com o novo coronavírus nos EUA e cerca de 5 mil morreram. Na Europa, a Espanha teve o seu pior dia desde o início da pandemia e ultrapassou 100 mil casos e 9 mil mortes. A nação com mais vítimas fatais é a Itália: aproximadamente 13 mil. No Brasil, os números oficiais mostram que 241 pessoas morreram e outras 6.836 foram diagnosticadas com a doença. A curva da Covid-19 segue em alta e a marca de 1 milhão de infectados no mundo deve ser ultrapassada nesta quinta-feira, 2.

DISPUTA GLOBAL

Continua após a publicidade

Com o aumento de casos da doença pelo mundo, a busca por equipamentos de proteção individual e outros suprimentos médicos aumentou e já causa preocupação. No Brasil, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, informou que diversas compras de produtos como máscaras e luvas não foram concluídas após os Estados Unidos adquirirem grandes quantidades da China, a principal produtora do material. O mesmo foi sentido na França. O presidente Emmanuel Macron pediu que a produção na França e na Europa aumentasse diante da falta de suprimentos vindos da China. Mandetta também ressaltou que países com maior poder aquisitivo conseguem finalizar a compra com propostas financeiramente mais atraentes. O ministro avalia ainda a reutilização de máscaras em centros de saúde e a recomendação de proteções caseiras enquanto o problema não é solucionado.

A ESPERANÇA DOS PEQUENOS

Em meio à crise do coronavírus, os estrangeiros retiraram mais de 45 bilhões de reais do mercado acionário brasileiro, de acordo com relatório da Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações de empresas listadas na B3. Em março, a bolsa caiu quase 30%. O momento, porém, é visto como uma oportunidade para os pequenos investidores. Os individuais, do tipo pessoa física, são os responsáveis por manter o volume negociado no pregão. Ainda no mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 2,81% na quarta-feira. Já o câmbio disparou 1,29% e atingiu 5,26 reais, novo recorde nominal, com a estimativa de mortos pela Covid-19 nos EUA. Após as medidas anunciadas pelo governo para combater o vírus, a tendência é de que a bolsa se estabilize nesta quinta.