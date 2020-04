Coronavírus: número de mortos sobe de 201 para 240, com 6.836 infectados

O número de pessoas mortas em decorrência do novo coronavírus no Brasil saltou de 201, na terça-feira, 31, para 240 nesta quarta-feira, 1º. O número de casos confirmados saltou de 5.717 para 6.836.

A alta de 1.119 casos notificados em um único dia é a segunda maior da série histórica, perdendo apenas para a alta de ontem, que chegou a 1.138. Especialistas da área atribuíram o aumento à distribuição de novos testes.

Pelo terceiro dia consecutivo, a letalidade do vírus ficou em cerca de 3,5%.

Participando da reunião, a Ministra Tereza Cristina da Agricultura, Pecuária e Abastecimento afastou a informação de que faltem alimentos ou qualquer tipos de suprimentos em capitais e outras cidades brasileiras. Afirmou que o cenário atual é “razoavelmente tranquilo”. A fala surge após Bolsonaro postar um vídeo equivocado sobre desabastecimento em um entreposto do Ceasa de Minas Gerais. A informação foi negada pelo centro de abastecimento.

O Ministro de Ciência e Tecnologia Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, afirmou que será aberta uma chamada do CNPQ no valor de 50 milhões de reais — custeados também pelo ministério da Saúde — para o desenvolvimento de diagnósticos, vacinas, patogênese do vírus, sequenciamento e modelagem. Outra chamada pública de 50 milhões de reais voltada para o sequenciamento do vírus, estudo de moléculas, testes de medicamentos e outras inovações.

Ele ainda informou que os Correios são responsáveis pela entrega de vírus inativos para laboratórios do país para o desenvolvimento de vacinas e pesquisa. A encomenda, vale dizer, deve ser entregue em no máximo 20 horas.

O diplomata Ernesto Araújo do Ministério das Relações Internacionais informou que há um número de quase 16 000 brasileiros no exterior com dificuldades de retomar ao Brasil por conta do fechamento de fronteiras. Destes, 10 000 já receberam colaboração para a repatriação, outros 5 800 ainda enfrentam problemas e são foco de trabalho da pasta. Araújo afirmou que todos esses brasileiros são prioridade e que há intenso trabalho para trazê-los ao país.

A Saúde publicou um edital para alunos de medicina, fisioterapia, farmácia, entre outros, que terão direito de fazer um tipo de estágio com pagamento de uma bolsa de acordo com a carga horária de trabalho. Há, no entanto, restrições sobre os anos de graduação liberados para participar. “É um momento ímpar”, disse o ministro da pasta Henrique Mandetta.

Mandetta informou que o Ministério abriu um cadastro de médicos e outros profissionais da saúde voluntários que se interessem em trabalhar em áreas mais afetadas pelo vírus. A submissão de candidaturas começou há 20 dias e já reuniu 3 000 interessados.

O ministro afirmou que há grande preocupação sobre a compra e abastecimentos de equipamentos de segurança para os profissionais da saúde.