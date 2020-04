Espanha ultrapassa 100.000 casos e registra novo recorde diário de mortes

A Espanha contabilizou 102.136 casos da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, nesta quarta-feira, 1, e registrou o novo recorde diário de 864 vítimas fatais do vírus nas últimas 24 horas, elevando o total de mortes para 9.053.

Este é o quinto dia seguido que a cifra de mortos fica acima das 800 pessoas. O recorde anterior era o de terça-feira 31, quando o país havia registrado 849 mortes. No entanto, o porcentual de novos casos diários diminuiu para 8,2%, contra os 20% registrados na semana passada.

A capital, Madri, se mantém como a região da Espanha mais afetada pela epidemia, com pouco mais de 40% dos casos. Na Catalunha, no nordeste do país, a doença segue em expansão. A região registra mais pacientes em cuidado intensivo do que a capital.

Os números divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que 22.647 pessoas se recuperaram da doença, cerca de 20% dos casos confirmados, mas pelo menos 51.000 necessitaram de hospitalização. O sistema de saúde espanhol, que opera no limite de sua capacidade, recebeu um alívio após a mobilização do Exército e a conversão em clínicas de sete hotéis e um pavilhão de exibições em Madri com o intuito de abrigar e tratar dos pacientes.

A Espanha é o segundo país com o pior cenário da pandemia na Europa, atrás apenas da Itália, onde o número de vítimas ultrapassa as 10.000 pessoas e os casos chegam a 105.792. No mundo, o pior quadro continua nos Estados Unidos, que contabilizam 189.753 casos e 4.090 mortes.

Em todo o mundo, há 883.225 pessoas infectadas e 44.156 mortes, segundo levantamento em tempo real da Johns Hopkins University, de Washington. O Brasil registra 5.812 casos e 203 mortes.

(Com AFP)