Chuvas fortes e alagamentos deixam São Paulo em estado de alerta

A forte chuva que atinge diversos pontos das zonas leste, oeste e o centro de São Paulo deixou as regiões em estado de atenção para alagamentos. No extremo leste da capital, no Itaim Paulista, o temporal deixou o bairro em estado de alerta. No Jardim Paulistano, na zona oeste, duas árvores caíram. Nos Jardins, houve queda de árvores na avenida Brasil. Semáforos apagaram e pararam o trânsito da região.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), as áreas de instabilidade foram causadas pelo calor, alta umidade e a entrada da brisa marítima. Os meteorologistas do CGE confirmam que o tempo vai permanecer instável nas próximas horas, com chuvas atuando em outras regiões da cidade.

O temporal atrapalhou os eventos em São Paulo neste domingo. No segundo dia consecutivo de fortes chuvas, centenas de foliões fecharam parte da Rua Augusta para assistir ao ensaio do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta. A via ficou bloqueada entre as ruas Caio Prado e Marquês de Paranaguá.

Por volta das 16h, a chuva começou a arrastar lixo na calçada e formar grandes poças. As pessoas correram para se proteger em estabelecimentos comerciais próximos. A entrada de um estacionamento, de uma academia, de uma sorveteria, uma padaria e de uma agência bancária ficaram congestionadas.

A partida entre São Caetano e Corinthians, válida pelo Campeonato Paulista, marcada para às 19h30, também foi alvo dos estragos causados pela chuva. O jogo até começou no horário, mas houve uma queda de energia no estádio do Pacaembu, palco do duelo. Os times tiveram que esperar por 30 minutos até que os refletores se acendessem novamente.

(Com Estadão Conteúdo)