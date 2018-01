Paulistão: Jadson faz dois em primeira vitória do Corinthians

O Corinthians conseguiu neste domingo sua primeira vitória no Campeonato Paulista, após tropeço contra a Ponte Preta na primeira rodada. O time de Fábio Carille venceu o São Caetano por 4 a 0, com dois gols de Jadson, que se redimiu após perder pênalti na estreia. Júnior Dutra e Romero completaram o resultado.

O jogo foi disputado mais uma vez no estádio do Pacaembu por conta da manutenção do gramado na Arena Itaquera. Nos primeiros minutos, a partida teve de ser interrompida por um apagão nos refletores. Depois de mais de 30 minutos de espera, o árbitro retomou o confronto.

Defendendo o título do estadual paulista, o Corinthians dominou praticamente toda a partida. Com um esquema tático que anulou qualquer chance do São Caetano tomar o controle, os jogadores corintianos só tiveram que administrar, pois as chances apareceriam naturalmente.

Jadson comandou o meio-campo e fez o primeiro gol, aos 16 minutos. O atacante Kazim fez o pivô na entrada da área e tocou para o meio-campista, que, mesmo com pouco espaço, achou um bonito chute colocado no canto esquerdo do goleiro Helton. Juninho Capixaba, uma das contratações para a atual temporada, apareceu bem e teve até chance de marcar, no primeiro tempo.

Outro contratado para 2018, o atacante Júnior Dutra entrou no lugar de Kazim e em apenas um minuto em campo fez o segundo gol do Corinthians, quase aos 20 minutos do segundo tempo. Aos 30, Jadson fez mais um em um chute esquisito e lento, mas suficiente para enganar o goleiro, que esperava um desvio de Júnior Dutra que não acabou ocorrendo.

Quase no final do jogo, o atacante Romero aproveitou falha na marcação dentro da área e fuzilou com um chute forte, fechando o placar. O Corinthians enfrenta a Ferroviária na próxima quarta-feira, mais uma vez no estádio do Pacaembu. O São Caetano joga no mesmo dia contra o Linense, no Gilbertão.