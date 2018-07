Chacina na zona norte de SP deixa ao menos 4 mortos e 4 feridos

Ao menos quatro pessoas morreram em uma chacina na madrugada desta sexta-feira, na região da Brasilândia, zona norte de São Paulo. Outras quatro ficaram feridas. Segundo informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados por volta das 3h. O primeiro ataque aconteceu na avenida Humberto Gomes Maia, na Vila Itaberaba.

Duas pessoas foram baleadas e morreram no local e outras três ficaram feridas. Duas conseguiram chegar a um hospital próximo por meios próprios e uma foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O segundo ataque foi registrado na rua Matilde Munhoz, onde três pessoas foram baleadas. Duas morreram no local e a terceira foi encaminhada à Santa Casa de Misericórdia, no centro da capital. Os casos foram registrados no 72º DP e a motivação dos crimes é investigada pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa.