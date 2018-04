Chacina deixa quatro mortos em São Bernardo do Campo, em SP

Quatro jovens foram baleados e mortos na noite da segunda-feira em São Bernardo do Campo, município do ABC paulista. O crime ocorreu por volta das 23h na Rua Edson de Queiroz, no limite com a cidade de Santo André.

Os rapazes tinham de 22 a 26 anos e conversavam na frente de uma lanchonete que estava fechada. Uma das vítimas. Diego da Silva Macedo, de 22 anos, trabalhava no local. Segundo a Polícia Civil, criminosos chegaram em duas motos, discutiram com os jovens, atiraram e fugiram. As outras vítimas são Rafael André Borges, 26, Edval Alves de Lima Júnior, 23, e Cássio de Almeida Santos, 23.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), testemunhas estão sendo ouvidas e uma equipe da Polícia Civil está no local. O caso foi encaminhado para o 1º Distrito Policial de São Bernardo e diligências estão em andamento para identificar e prender os autores do crime.