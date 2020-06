CEF anuncia auxílio emergencial para 4,9 milhões de novos aprovados

A Caixa Econômica Federal (CEF) anunciou neste sábado, 13, que, a partir do início da próxima semana, pagará o auxílio emergencial para 4,9 milhões de novos cadastrados. O crédito da primeira parcela do benefício, de acordo com o banco, será feito na conta dos recém-admitidos no programa na próxima terça,16, e quarta-feira,17. O repasse total, segundo o governo federal, é de 3,2 bilhões de reais.

Na terça, a previsão é que recebam os benefícios as pessoas que nasceram entre janeiro e junho (2,4 milhões de pessoas). No dia seguinte será a vez das pessoas com data de nascimento entre julho e dezembro, num total de 2,5 milhões de brasileiros. Já o saque em dinheiro seguirá um calendário próprio, tendo início em 6 de julho e variando a cada dia de acordo com a data de aniversário.

A CEF explicou que a definição de datas específicas, de acordo com o calendário fixado pelo Ministério da Cidadania, foi adotada para evitar aglomerações nos postos de atendimento. Ao longo das últimas semanas, foram registradas longas filas em agências da Caixa em inúmeros pontos do país. As datas para os novos cadastrados receberem a segunda parcela do benefício, no entanto, ainda não foram informadas pelo governo federal.

O auxílio emergencial de 600 reais, que começou a ser pago em 9 de abril, é destinado a trabalhadores informais, desempregados e famílias mais afetadas economicamente pela pandemia do novo coronavírus. Neste sábado, a CEF liberou ainda a transferência e saques em dinheiro da segunda parcela do benefício, depositada em poupanças sociais digitais do banco, para 2,5 milhões de beneficiários com data de aniversário em dezembro.

Incluindo esse lote de novos admitidos no programa, a CEF calcula que o benefício abrange 63,5 milhões de brasileiros e o total repassado somará 79,8 bilhões de reais.